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Соцопросы отдают уверенную победу на парламентских выборах блоку Пашиняна

Политика

Блок «Мой шаг», который возглавляет и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, вызвал наибольшую симпатию у опрошенных

Соцопросы отдают уверенную победу на парламентских выборах блоку Пашиняна
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян

Ереван, 23 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  Если бы внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в ближайшее воскресенье, то 68,3% опрошенных граждан Армении отдали бы свой голос за блок «Мой шаг», который возглавляет и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Опрос провела организация Gallup International Association, которая, однако, не имеет ничего общего с американским институтом общественного мнения Институтом Гэллапа.

В опросе, который проводился в период с 17-го по 21 ноября по всей территории Армении, приняли участие 1111 респондентов.

Вторую строчку заняла партия «Процветающая Армения» (ППА), которой голоса готовы отдать 6.7% респондентов, за ней следуют бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) (1,5%), партия «Светлая Армения» (1,2%), АРФ «Дашнакцутюн» (1%).

«Остальные политические силы набрали меньше 1%», — цитирует представителя организации Арманна Навасардяна Новости-Армения.

В то же время блок «Мой шаг» вызвал наибольшую симпатию у опрошенных: полностью положительно к нему относятся 52,7% граждан. «Относительно положительное» отношение в адрес ППА высказали 49,1% граждан. А РПА получила «отрицательно отношение» 66,3% опрошенных.

Среди участников опроса 12,7% отказались отвечать на вопросы, а 6,7% затруднились с ответом.

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Внеочередные парламентские выборы в Армении
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