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В Калининград прибыл патриарх Кирилл

Политика

Начался визит патриарха Московского и всея Руси в Калининградскую область

В Калининград прибыл патриарх Кирилл
Иллюстрация: Gov39.ru
Патриарх Кирилл в Калининграде

Калининград, 23 ноября 2018, 18:02 — REGNUM  В Калининградской области сегодня, 23 ноября, начался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня же предстоятель РПЦ возглавит молебен перед мощами святителя Луки в кафедральном соборе Христа Спасителя.

Завтра, 24 ноября состоится освящение памятника князю Александру Невскому в Балтийске, а в воскресенье, 25 ноября патриарх Кирилл возглавит освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде.

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Православие
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