В Калининград прибыл патриарх Кирилл

Калининград, , 18:02 — REGNUM В Калининградской области сегодня, 23 ноября, начался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня же предстоятель РПЦ возглавит молебен перед мощами святителя Луки в кафедральном соборе Христа Спасителя.

Завтра, 24 ноября состоится освящение памятника князю Александру Невскому в Балтийске, а в воскресенье, 25 ноября патриарх Кирилл возглавит освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде.