Эксперты о бюджете Украины: Ночью мафия подписала коррупционное соглашение

Киев, , 17:58 — REGNUM На Украине политические эксперты критикуют принятый Верховной радой проект бюджета на 2019 год.

В частности, политолог Руслан Бортник заявил, что ночью мафия Рады подписала коррупционное соглашение.

«Целый бюджет — коррупционное соглашение, обвернули в красивую обложку Конституции… Ночью, когда все спят, мафия просыпается. Ночью, когда все спали, приняли всё, что им было нужно», — сказал Бортник 23 ноября в эфире канала «112 Украина».

При этом политтехнолог Дмитрий Фищенко раскритиковал парламент и министра МВД Украины Арсена Авакова за то, что на финансирование нацполиции выделяется больше средств, чем на армию.

«Это последний бюджет для этих депутатов. Это последняя возможность пополнить свое состояние, заработать на выборы… Депутаты всё время хотели больше заложить на оборону. Не будет больше на оборону. Если посмотреть на баланс оборона — жандармерия, то у нас министр Аваков хочет пересадить жандармов на вертолеты, несмотря на то, что у нас идет война. Это очень странная ситуация. Подается так: посмотрите, у нас будет 50 французских вертолетов, и все жандармы будут на них летать. Посмотрите на баланс, у нас силовые структуры получают фактически столько же, сколько и армия. Даже больше. У нас государство больше заинтересовано в силовых структурах, чем в армии», — возмутился Фищенко.

Ранее, в июне 2018 года, Рада поддержала законопроект №0189 «О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине». Согласно документу, Украине предоставят кредит на сумму, не превышающую 475 миллионов евро, для закупки французских вертолетов в количестве до 55 единиц и связанных с ними товаров, работ, услуг для создания единой системы авиационной безопасности и защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что распределением средств на сектор безопасности и обороны занимается Совет национальной безопасности и обороны Украины (возглавляет секретарь Александр Турчинов).

«В соответствии с национальным законодательством в этом году в принятом бюджете на безопасность и оборону предусмотрено 5,38% ВВП. Это общая цифра. Что касается перераспределения внутри, то, согласно национальному законодательству, правительство не делает это распределение. Распределение делает Совет национальной безопасности и обороны», — рассказал Гройсман.

Напомним, 23 ноября Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019 год. На оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл.). Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл.) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл.) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл.) — на жилье для военных.

В 2018 году расходы по линии министерства обороны, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. (3,096 млрд долл.). На обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск в бюджете-2018 было заложено почти 60 млрд грн. (2,162 млрд долл.), из них на зарплаты военным — 30 млрд грн. (1,081 млрд долл.).