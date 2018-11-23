Сальвини доверяют 52% итальянцев, Евросоюзу – 30%

Рим, , 17:57 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини остается самым популярным политиком страны: ему доверяют 52% граждан, сообщает в пятницу, 23 ноября, Termometro Politico со ссылкой на опрос EMG.

Двум другим лидерам правительства — премьер-министру Джузеппе Конте и вице-премьеру Луиджи Ди Майо — доверяют 41 и 39% граждан страны соответственно.

Правительству страны в целом доверяют 40% граждан, Евросоюзу — 30%, итальянской оппозиции — 27%, сообщили также социологи.

В свою очередь Il Fatto Quotidiano сообщает, что, по данным опроса Index Research, партию Сальвини поддерживает ровно треть избирателей (33,3%), «Движение 5 звезд» Ди Майо — 25,9%.

За восемь месяцев после выборов в парламент правящие партии увеличили совокупный рейтинг своей поддержки с 50,1 до 59,2%, при этом Сальвини дополнительно набрал более 16%, повысив свой рейтинг почти вдвое, а Ди Майо потерял около 7%.

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