Значение нацпроектов: «Госсовет координирует работу органов власти»

Москва, , 17:53 — REGNUM Новый формат проведения совещания Госсовета, в котором 23 ноября принял участие президент России Владимир Путин, отражает его принципиальный переход от роли совещательного органа к органу для координации действий исполнительной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Получится (реализовать нацпроекты) или нет, мы сказать не можем. Но мы точно можем сказать, что может получиться. Есть ли для этого возможности, есть ли для этого ресурсы, есть ли для этого средства? Да, есть. Самое важное здесь именно в том, что сказал президент: «конкретно». Слово «конкретно» можно считать гербовым словом этого Госсовета», — заявил Журавлёв.

«Не министры рассказывают о проектах по отраслям, а губернаторы потом слёзно объясняют, чего им для реализации не хватает… понятно, чего — денег. А министры, губернаторы, чиновники администрации президента вместе в рабочих группах, круглых столах готовят решения, что надо делать каждому из них, чтобы добиться результата», — подчеркнул он.

По его мнению, слова Путина символизируют изменение самого подхода к работе Госсовета.

«Чем отличается Госсовет (в этот раз)? Тем, что он перешёл от роли консультативного органа, где все всё обсуждают, к проектному подходу к решению задач. Губернаторы, министры, чиновники других органов власти собрались и сказали: губернатор должен делать то и то, правительство должно принять такое-то решение и в определённые сроки. Тогда проект будет осуществлён», — подчеркнул политолог.

«Это отличие кардинальное. Раньше Госсовет был именно совещательным органом. Теперь он всё больше и больше берёт на себя роль структуры, готовящей площадки для подготовки реализации решений. Это не официальный орган власти, тем более не орган исполнительной власти, Конституция его вообще не предусматривает. Но стиль работы от совещательного перешёл к проектному, и это главное», — заключил Журавлёв.

23 ноября президент России Владимир Путин принял участие на заседании Госсовета в Крыму. Совещание проводится в принципиально новом формате: за семью круглыми столами сидят участники рабочей группы по «системным вопросам» и шесть подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что правительство вместе с главами регионов должны добиваться конкретных результатов по выполнению национальных проектов, а граждане России должны ощутить «конкретные результаты» этой деятельности.