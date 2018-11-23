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Руанда и Катар будут развивать экономическое сотрудничество

Политика

Лидеры Руанды и Катара подписали договор о сотрудничестве, направленный на укрепление отношений между странами в различных секторах экономики

Кигали, 23 ноября 2018, 21:26 — REGNUM  Руанда и Катар подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление экономических отношений между странами.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, данный договор был подписан президентом Руанды Полом Кагаме и эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани во время двухдневного визита главы Руанды в Катар. Между государственными лидерами были заключены соглашения о воздушном сообщении, инвестициях, торговле, а также меморандум о взаимопонимании по вопросам экономики и торговли.

Катар и Руанда уже имеют опыт сотрудничества в области гражданской авиации. Авиакомпания Qatar Airways регулярно совершает прямые рейсы в Руанду с 2012 года.

Министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатате сопровождал президента Кагаме во время визита и сообщил, что они провели совещание, посвященное поиску притока инвестиций в страну.

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Зарубежная хроника
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