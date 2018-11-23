«Комитет защиты журналистов» требует от президента Танзании расследования

Додома, , 17:43 — REGNUM «Комитет защиты журналистов» обратился к президенту Танзании Джону Магуфули с просьбой начать расследование по делу о недавнем задержании двух сотрудников этой организации, находившихся на территории страны.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в письме президенту Магуфули «Комитет защиты журналистов» подчеркнул важность для Танзании сохранения международного имиджа и веру в то, что проведение расследования поможет стране в налаживании отношений с международными учреждениями.

Данное письмо было подписано исполнительным директором «Комитета по защите журналистов» Джоелем Симоном. Кроме того, копии письма были отправлены Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю комиссии Африканского союза Мусе Факи, танзанийскому министру иностранных дел и по делам сотрудничества Восточной Африки Августину Махиге, послам Танзании в Кении, ЮАР (Южно-Африканская Республика), США (Соединенные Штаты Америки) и ООН (Организация Объединенных Наций).

В письме также говорится о том, что «Комитет защиты журналистов» ожидает ответа от президента Танзании, а также организация требует объяснить местным органам безопасности то, что журналисты должны работать в стране свободно, без угроз со стороны властей.

Напомним, что Ангела Кинталь и Мутоки Мумо, журналистки комитета, были арестованы 7 ноября в отеле Southern Sun в городе Дар-эс-Салам.