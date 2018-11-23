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Всемирный Банк предоставит Танзании кредит в $125 млн для электрификации

Политика

Министерство финансов Танзании и Всемирный банк подписали соглашение, согласного которому Танзания получит кредит в размере 125 миллионов долларов США на проведение электрификации страны

Додома, 23 ноября 2018, 20:35 — REGNUM  Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.

По словам министра финансов Танзании Уззиэля Ндагиджимана, данная программа поможет правительству выполнить план по электрификации всей страны к 2024 году. Как отметил министр, на сегодняшний день лишь 45% населения страны имеет доступ к электричеству.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, он также добавил, что соглашение позволит обеспечить электричеством 154 тысячи деревень по всей стране и устранить различные проблемы в энергетическом секторе. К примеру, правительство сможет снизить расходы на электричество, расширить доступ к энергии, увеличить доходы и т.д.

Менеджер Всемирного Банка Яссер Ель-Гаммал отметил, что Танзания увеличила темпы производства в три раза с 2008 года, однако на данный момент более значимо обеспечить всех граждан электричеством. Кроме того, он заявил, что африканская страна будет выплачивать заем под 0.5% в течение 38 лет с переходным 6-летним периодом.

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Зарубежная хроника
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