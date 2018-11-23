Лондон пытается вызвать к себе чувство жалости, используя дело Скрипалей?

Москва, , 18:13 — REGNUM Великобритания использует дело Скрипалей, чтобы решить проблемные вопросы, связанные с её выходом из Евросоюза. Об этом 23 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Алексей Мухин, комментируя недавнее интервью пострадавшего в Солсбери полицейского Ника Бейли.

«Обратите внимание, что драматургия этой ситуации рассчитана на одну лишь реакцию — вызвать жалость, — сказал Мухин. — А для чего? Судя по всему, «Новичок», который проник через перчатки и попал в его тело, сделали на Малой Арнаутской, но никак не у нас. Для чего это? Когда Украина хочет, чтобы Европа или США дали денег, они обычно вспоминают про российскую агрессию. Сейчас и у Терезы Мэй очень большие проблемы — «Брекзит». Сейчас Британию начинают возить по столу лицом, и ей нужно вызвать чувство жалости. А кто агрессор? Россия! Поэтому вся ситуация и проигрывается в СМИ. Дескать, обратите внимание — мы жертвы агрессии, давайте сделаем условия (видимо, выхода из ЕС — прим. ИА REGNUM ) получше».

Напомним, как сообщило 22 ноября ТАСС, в своём интервью BBC пострадавший в Солсбери полицейский Ник Бейли заявил, что точно не знает, каким образом мог вступить в контакт с нервно-паралитическим веществом, которым, по версии британского следствия, отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По словам Бейли, через несколько часов после проведения следственных мероприятий в доме Скрипалей полицейский почувствовал себя плохо, а спустя несколько дней был госпитализирован.

«Мои зрачки были как игольное ушко, и у меня было повышенное потоотделение, а также высокая температура. На тот момент я подумал, что это от усталости и стресса», — рассказал полицейский.