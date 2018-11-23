В Кении разрабатывается закон об увеличении числа женщин в парламенте

Найроби, , 20:16 — REGNUM Верховный суд Кении поручил парламенту страны разработать закон, обеспечивающий выполнение положения конституции Кении, в соответствии с которым количество лиц одного пола не должно превышать 2/3 всех членов органа.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, законопроект был предложен лидером партии большинства Аденом Дуале.

Руководство правительства (президент Ухуру Кениата, его заместитель Уильям Руто, глава оппозиции Раила Одинга) призвало парламентариев принять законопроект, дабы предоставить женщинам больше мест в парламенте.

Из 290 кенийских парламентариев на сегодняшний день женщины составляют около 22% нижней и верхней палаты парламента. Предполагается, что после принятия законопроекта, власти рассчитывают, что количество женщин в законодательном органе увеличится с 75 до 100.

Кения находится на последнем месте по числу женщин в парламенте в данном регионе. На первом месте по данному показателю находится Руанда (61%), на втором — Танзания и Бурунди (36%), на третьем — Уганда (34%).