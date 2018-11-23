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Верховная рада решила «разобраться» с названием Днепропетровской области

Политика

Ранее Рада не стала рассматривать закон о переименовании области

Киев, 23 ноября 2018, 17:27 — REGNUM  Верховная рада продолжит рассмотрение законов о переименовании Днепропетровской области, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает 23 ноября УНИАН.

По его словам, парламент в ближайшее время рассмотрит два законопроекта: один из них переименовывает область в Сичеславскую, другой от президента Украины Петра Порошенко — в Днепровскую. Парубий добавил, что лично он за то, чтобы область переименовали в Сичеславскую, и для этого депутат Андрей Денисенко даже собирает подписи в Раде.

Напомним, 20 ноября Верховная рада не стала рассматривать законопроект о переименовании Днепропетровской области. А 21 ноября Порошенко внес на рассмотрение закон, который переименовывает области не в Сичеславскую, а в Днепровскую.

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