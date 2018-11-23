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Лидеры блока оппозиционных партий Бангладеш требуют отставки 90 чиновников

Политика

В преддверии XI выборов в Национальное собрание Бангладеш лидеры блока оппозиционных партий потребовали отставки более 90 чиновников действующего правительства

Дакка, 23 ноября 2018, 17:34 — REGNUM  Лидеры блока оппозиционных партий Бангладеш, Единого национального фронта (ЕНФ), требуют отставки более 90 чиновников. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», 22 ноября открытое коллективное письмо от руководства ЕНФ в ЦИК Бангладеш передал заместитель генерального секретаря БНП Мойазем Хоссейн Алал.

Заместитель генсека БНП заявил: «Складывается ощущение, что представители правящей партии торопятся оттянуть на себя побольше голосов перед выборами. Мы призываем ЦИК Бангладеш обеспечить равные условия для голосования всех граждан нашей страны». Кроме того, Мойазем Хоссейн Алал подчеркнул, что 19 ноября один из сотрудников ЦИК встретился с главой полиции Читтагонга, после чего 20 ноября глава полиции «раздал определенные указания» своим сотрудникам на местах. Всё это, утверждает Мойазем Хоссейн Алал, является прямым нарушением выборного законодательства Бангладеш.

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Зарубежная хроника
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