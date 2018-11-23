Пятница, 23 Ноября 2018 года
21:49:30 МСК

Оппозиция в Бангладеш: выборы под угрозой срыва из-за «роли» полиции

Политика

Генеральный секретарь Бангладешской националистической партии Мирза Фахрул Ислам Аламгир обвинил власти Бангладеш в попытках «подорвать выборы», пока полиция бездействует

Дакка, 23 ноября 2018, 21:35 — REGNUM  Генеральный секретарь главной оппозиционной партии в Бангладеш, Бангладешской националистической партии, Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что правительство Бангладеш пытается «подорвать», «захватить» выборы, в то время как полиция бездействует. Как сообщает бангладешское новостное издание «Дойник иттефак», эти слова генсек БНП произнес на пресс-конференции в штаб-квартире лидера этой партии Халеды Зии.

Мирза Фахрул Ислам Аламгир подчеркнул: «Мы постоянно видим то, какую роль играет полиция на выборах». По его словам, полиция постоянно разгоняет демонстрантов и мешает демократическому процессу в стране, а на выборах она играет роль жандарма. БНП требует установить до проведения выборов «правила игры» на этих выборах, которые дали бы всем кандидатам равные возможности. В противном случае, утверждает генсек БНП, «народ не потерпит такой фальсификации и подковёрной игры».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить