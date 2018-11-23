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В ЮАР приняли новый антикоррупционный закон

Политика

Генеральный аудитор ЮАР сообщил о принятии нового антикоррупционного закона, который ввел персональную ответственность госслужащих

Кейптаун, 23 ноября 2018, 17:33 — REGNUM  Генеральный аудитор ЮАР Кими Маквету заявил в парламенте, что на этой неделе вступил в силу новый антикоррупционный закон, который ввел персональную ответственность муниципальных и других государственные служащих за нецелевые расходы бюджета, находящегося в их ведении.

Новые положения об ответственности включены в закон о аудите (the Public Audit Act), который был подписан президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. Объявление же было сделано во время ежегодного обсуждения результатов ревизии национальных и провинциальных ведомств и государственных предприятий.

В докладе отмечались результаты аудитов во всех провинциях. В Западном Кейпе 83% проведенных проверок не выявили нарушений, за ним следуют Гаутенг с 52%, Мпумаланга с 24%, Северный Кейп с 23%, Восточный Кейп с 19%, Квазулу-Натал с 12%, Лимпопо с 5% и Северо-Запад с 5%. Лидером по числу нарушений стала провинция Свободное государство — в ней в ходе всех аудитов были выявлены нарушения.

Плохой новостью стали результаты проверки в Южноафриканской вещательной корпорации (SABC) — там все данные и финансовые отчеты находятся в таком хаосе, что аудиторы просто не смогли получить хоть какие-то результаты.

Среди правительственных ведомств больше всего нарушений было выявлено в Департаменте водного хозяйства и санитарии, а также в Департаменте общественных работ.

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Зарубежная хроника
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