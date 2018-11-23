В ЮАР нецелевые расходы бюджета превысили 3,5 миллиарда долларов

Нью-Дели, , 20:29 — REGNUM Генеральный аудитор ЮАР Кими Маквету обнародовал данные о нецелевых расходах национальных и провинциальных ведомств, а также государственных предприятий за 2017/2018 финансовый год. Расходы составили более 51 млрд. рандов (3,5 млрд. долл.). Эта сумма не включает нецелевые расходы (28,4 млрд. рандов) компаний-гигантов Transnet и Eskom — их проверкой занимаются частные компании. Согласно докладу, 27% правительственных ведомств и организаций указали, что у них были нецелевые траты бюджета.

По сравнению с 2016/17 финансовым годом сумма расходов увеличилась на 200%, сообщил Маквету. Отчету Генерального аудитора предшествовало принятие нового антикоррупционного закона, который ввел персональную ответственность муниципальных и других государственных служащих за нецелевые расходы бюджета. По данным доклада, нецелевые расходы Департамента транспорта Квазулу-Натал составляют 4,4 млрд. рандов. Агентство по пассажирским железнодорожным перевозкам ЮАР (Prasa) израсходовало 3,939 млрд. рандов, Департамент транспорта провинции Гаутенг — 2 млрд. Рандов. Служба исправительных учреждений — 1,9 млрд. рандов. В Департаментах здравоохранения Квазулу-Натал и Гаутенга нецелевые затраты составили — 1.8 млрд и 1.7 млрд. рандов соответственно.

Если тенденция по увеличению расходов сохранится, то руководители ведомств и государственных предприятий, которые не смогут предоставить разумных объяснений нецелевым расходам, понесут персональную ответственность, добавил Маквету.