ЕС: Косово должно немедленно отменить пошлину 100% на сербские товары

Приштина, , 17:22 — REGNUM После ввода стопроцентной ставки налогообложения на сербские Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и внешней безопасности Федерика Могерини заявила следующее:

«Сегодняшнее постановление правительства Косово о повышении тарифа на товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины, являются грубым попранием ЦЕАСТ (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли) и духа Соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово. Оно усугубляет ситуацию, сложившуюся после введения десятипроцентной ставки тарифа на прошлой неделе. Правительство Косово должно немедленно аннулировать это постановление», — заявила Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», 22 ноября комиссар ЕС по расширению Йоханнес Хан присоединился к заявлению Могерини и заявил, что введенный Косово тариф нарушает принципы свободной торговли:

«Этот акт также вредит косовским потребителям и бизнесменам и должен быть немедленно отозван. Косово сохраняет председательство в ЦЕАСТ, что влечет за собой особую ответственность. Скоро я буду принимать участие в неделе ЦЕАСТ в Приштине и надеюсь, что к тому времени ситуация разрешится», написал Хан в Твиттере.

Напомним, уже после введения десятипроцентной пошлины на сербские товары Сербия и Босния и Герцеговина заявили, что не будут участвовать в мероприятиях ЦЕАСТ в Приштине.