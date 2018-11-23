Спецпосланник ООН по Йемену провел встречу с предствителями хуситов

Сана, , 18:29 — REGNUM 22 ноября специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс провел встречу с лидером хуситов, военизированной группировки шитов-зейдитов, Абдел-Маликом Аль-Хуси. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, во время встречи обсуждались различные вопросы, связанные с логистикой, в преддверии предстоящих переговоров между сторонами конфликта в Швеции в декабре.

Гриффитс и Аль-Хуси также обсудили процедуру транспортирования больных и раненых для оказания им медицинской помощи за рубежом и возвращения их обратно в Сану.

Переговоры в Швеции между хуситами и официальным правительством Йемена должны пройти в начале декабря.

Следующий этап подготовительной работы пройдет в портовом городе Ходейда, где до сих наблюдаются военные столкновения между сторонами.