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Глава МИДа Саудовской Аравии: королевская власть — это «красная линия»

Политика

Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия назвал королевскую власть в стране «красной линией»

Эр-Рияд, 23 ноября 2018, 19:36 — REGNUM  Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейр назвал королевскую власть в стране «красней линией». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, данное заявление последовало после поступления обвинений в адрес наследного принца Мухаммада бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда по делу журналиста Джамаля Хашогги.

Среди обвинений наследного принца также были призывы к его отстранению от престола. Все эти заявления во время своего интервью BBC он назвал «глупыми», а само происшествие «несанкционированной операцией», за которую те, «кто злоупотребил своими властными полномочиями, поплатятся».

Все призывы к отстранению тех или иных королевских лиц Джубейр охарактеризовал как «несостоятельные» для Саудовской Аравии.

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Зарубежная хроника
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