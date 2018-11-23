Глава МИДа Саудовской Аравии: королевская власть — это «красная линия»

Эр-Рияд, , 19:36 — REGNUM Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейр назвал королевскую власть в стране «красней линией». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, данное заявление последовало после поступления обвинений в адрес наследного принца Мухаммада бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда по делу журналиста Джамаля Хашогги.

Среди обвинений наследного принца также были призывы к его отстранению от престола. Все эти заявления во время своего интервью BBC он назвал «глупыми», а само происшествие «несанкционированной операцией», за которую те, «кто злоупотребил своими властными полномочиями, поплатятся».

Все призывы к отстранению тех или иных королевских лиц Джубейр охарактеризовал как «несостоятельные» для Саудовской Аравии.