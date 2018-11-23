Наследный принц Саудовской Аравии отправился в турне по арабским странам

Эр-Рияд, , 18:38 — REGNUM 22 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отправился в зарубежное турне, в ходе которого он посетит несколько арабских государств. Как сообщает международная телекомапния «Аль-Аравия», базирующаяся в ОАЭ, турне пройдет под руководством короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

Среди целей поездки наследного принца называют необходимость укрепить отношения Королевства Саудовская Аравия с региональными партнерами, включая «братские» страны, а именно — арабские государства.

ОАЭ станут первой страной, которую посетит наследный принц Саудовской Аравии.