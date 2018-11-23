Таджикские власти, наконец, прокомментировали бунт в колонии

Душанбе, , 17:08 — REGNUM Появились первые данные от официальных лиц Таджикистана о бунте в колонии №3/3 города Ходжента, который произошел более двух недель назад, в ночь на 8 ноября. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин (ранее Аслов), находясь в Брюсселе, где он участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз — Центральная Азия, сообщил о том, что во время беспорядков был «обезврежен» 21 заключенный, убиты двое сотрудников колонии и тяжело ранены пятеро охранников. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает «Радио Озоди».

По данным главы МИД Таджикистана, большинство бунтовщиков в колонии отбывали наказание за террористическую деятельность: «Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. Но заключенные продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега… 12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), трое — были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

Напомним, что таджикские власти до сих пор никак не комментировали бунт в ходжентской колонии и не озвучивали никаких официальных данных. В результате этого по разным источникам назывались различные данные относительно количества убитых во время беспорядков — от 24 до 50 человек.

Кроме того, 21 ноября стало известно об аресте семерых сотрудников колонии за халатность при несении службы.