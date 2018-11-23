Европейский банк развития выделил Эфиопии 30 млн евро для бизнеса женщин

Аддис-Абеба, , 18:23 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с делегацией Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), входящего в группу Европейского банка развития. В состав делегации банка вошли президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Амбруа Файоль. Стороны обсудили общие вопросы сотрудничества и варианты будущего финансирования проектов и реформ в Эфиопии. Также ЕИБ предоставил новый кредит правительству Эфиопии в размере 30 млн евро для дальнейшего расширения прав и возможностей женщин по всей стране. Об этом сообщило 22 ноября эфиопское информационное агентство ENA.

ЕИБ предоставит долгосрочный кредит для осуществления проекта развития частного предпринимательства среди женщин Эфиопии, также финансируемый Всемирным банком (ВБ). Данный проект поддерживает малые предприятия, принадлежащие или частично принадлежащие женщинам, работающим в сфере бизнеса. Реализация проекта позволит устранить серьезные препятствия для эфиопских женщин, сталкивающихся с отсутствием доступа к финансированию.