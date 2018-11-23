Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:48:39 МСК

Европейский банк развития выделил Эфиопии 30 млн евро для бизнеса женщин

Политика

Европейский банк развития выделил Эфиопии кредит в размере 30 млн евро на проведения реформ в стране

Аддис-Абеба, 23 ноября 2018, 18:23 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с делегацией Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), входящего в группу Европейского банка развития. В состав делегации банка вошли президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Амбруа Файоль. Стороны обсудили общие вопросы сотрудничества и варианты будущего финансирования проектов и реформ в Эфиопии. Также ЕИБ предоставил новый кредит правительству Эфиопии в размере 30 млн евро для дальнейшего расширения прав и возможностей женщин по всей стране. Об этом сообщило 22 ноября эфиопское информационное агентство ENA.

ЕИБ предоставит долгосрочный кредит для осуществления проекта развития частного предпринимательства среди женщин Эфиопии, также финансируемый Всемирным банком (ВБ). Данный проект поддерживает малые предприятия, принадлежащие или частично принадлежащие женщинам, работающим в сфере бизнеса. Реализация проекта позволит устранить серьезные препятствия для эфиопских женщин, сталкивающихся с отсутствием доступа к финансированию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить