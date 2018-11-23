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Силы безопасности Эфиопии задержали незаконную партию оружия боевиков оромо

Политика

Национальные силы безопасности Эфиопии перехватили груз с 50 автоматами Калашникова, гранатометами и боеприпасами в городе Дэбре-Бырхан

Аддис-Абеба, 23 ноября 2018, 18:06 — REGNUM  Полиция и солдаты национальных сил безопасности Эфиопии перехватили незаконную партию оружия в городе Дэбре-Бырхан в 100 км к северу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. По данным службы национальной разведки и безопасности страны, контрабандное оружие попало в Эфиопию через штат Гамбелла, граничащий с Суданом, и направлялось к боевикам Фронта освобождения Оромо (ФОО). Об этом сообщило 22 ноября эфиопское информационное агентство FBC.

Ранее в ноябре эфиопская полиция уже перехватывала контрабандное оружие из Судана. Пресс-служба полиции Эфиопии отметила, что за последние три месяца они изъяли 1560 пистолетов, пять пулеметов, 55 автоматов Калашникова и 103 313 единиц боеприпасов турецкого производства, ввезенных в страну контрабандой из Судана.

Приток огнестрельного оружия в страну значительно увеличился после того, как в Эфиопии был создан высокий спрос на оружие, вызванный регулярными этническими столкновениями в разных частях страны.

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Зарубежная хроника
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