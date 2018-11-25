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Глава Верховного Суда Эфиопии намерена реформировать судебную систему

Политика

Глава Верховного Суда Эфиопии Меаза Ашенафи заявила о необходимости обеспечения независимости судебных органов и осуществления институциональной реформы в секторе правосудия

Аддис-Абеба, 25 ноября 2018, 19:49 — REGNUM  Федеральный судья Эфиопии Меаза Ашенафи заявила о том, что Верховный Суд Эфиопии работает над решением проблем в области правосудия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, определяя основные задачи, которые необходимо безотлагательно решать. Среди основных направлений реформы она назвала необходимость достижения независимости судов и судей, а также проведение полномасштабного реструктурирования системы правосудия. Об этом сообщило 22 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

Г-жа Ашенафи подчеркнула, что проблемы в сфере правосудия приобрели эффект снежного кома. Для обеспечения эффективной системы правосудия и верховенства закона в стране необходимо в первую очередь реформировать институт предоставления устных переводчиков, так как многие эфиопы сталкиваются с проблемой непонимания, чего от них хотят в суде. В этой связи необходимо решать те проблемы в судах, которые позволят установить независимую судебную систему, свободную от правоохранительных, исполнительных и законодательных органов.

После вступления в должность г-жа Ашенафи добилась проведения исследования о качестве осуществления правосудия в стране среди 360 судей высших и первых инстанций. Согласно результатам исследования, большинство судей считают, что в эфиопское судебной системе существует необоснованное вмешательство в судебный процесс, распространена коррупция, а также наблюдается острая нехватка профессиональных судей.

На международном уровне Эфиопия имеет самый низкий ранг среди стран Африки южнее Сахары по уровню глобального индекса верховенства закона.

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Зарубежная хроника
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