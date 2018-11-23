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Африканский Союз призвал страны ратифицировать договор об интеграции

Политика

Министр финансов и экономического планирования Руанды Уззиль Ндаджиджемана призвал африканские страны быстрее завершить ратификацию договора о создании Африканской зоны свободной торговли (AfCFTA)

Кигали, 23 ноября 2018, 17:19 — REGNUM  На 22-м заседании межправительственного комитета экспертов субрегионального отделения Африканского Союза по Восточной Африке в Кигали, Руанда, министр финансов и экономического планирования Руанды Уззиль Ндаджиджемана заявил, что договор о создании Африканской зоны свободной торговли (AfCFTA) имеет решающее значение для всестороннего роста и процветания стран Африки, и, следовательно, необходимо, чтобы большее число стран срочно ратифицировали соглашение для его скорейшего вступления в силу. 49 из 54 стран Африки подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, назвав это жизненно важным шагом на пути к экономической интеграции Африки и ускорению экономического развития континента. Об этом сообщило 22 ноября эфиопское новостное агентство ENA.

Как минимум 22 государства-члена должны ратифицировать соглашение до начала его реализации. Пока только 12 стран ратифицировали договор с момента его подписания.

Г-н Ндаджиджемана подчеркнул, что тема заседания «Внедрение Африканской зоны свободной торговли в Восточной Африке: от видения к действию» стало очень своевременной, так как позволила правительствам региона встретиться с экспертами для обсуждения важности осуществления соглашения как для региона, так и для континента, а также для достижения консенсуса в отношении дальнейших направлений совместной деятельности. Министр отметил, что AfCFTA символизирует прогресс Африки в достижения идеала континентального единства.

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Зарубежная хроника
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