О необходимости прорыва в России и беспокойстве Германии: Радио REGNUM

Москва, 23 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- Путин заявил, что жители России должны почувствовать улучшения;
- Что привёз Джон Болтон в Москву?
- В Черногории заявили о временной вражде Киева и Москвы;
- В Германии обеспокоены угрозами Испании наложить вето на проект Брексита;
- На Украине с аэродрома украли самолет.
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