О необходимости прорыва в России и беспокойстве Германии: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск слушайте в 20:00 мск.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/902.

Читайте ранее в этом сюжете: О свободе слова в Казахстане и атаке боевиков в Пакистане: Радио REGNUM