UNESCO выбрало Эфиопию для проведения «Всемирного дня свободы печати 2019»

Аддис-Абеба, , 23:09 — REGNUM Международная конференция, приуроченная ко «Всемирному дню свободы печати», который проводится ООН ежегодно, чтобы информировать международное сообщество о том, что свобода прессы и свобода выражения мнений являются основополагающими правами человека, по решению UNESCO в 2019 году пройдет в Эфиопии. Об этом сообщило 22 ноября эфиопское информационное агентство FanaBC.

Министр иностранных дел Эфиопии Маркос Текле встретился с руководителем отдела по связям UNESCO Аной Элизой Сантана Афонсо. Глава МИД поблагодарил UNESCO за то, что они выбрали Эфиопию для проведения конференции, и подчеркнул, что обеспечение свободы слова средств массовой информации является неотъемлемой частью реформ, которые сейчас происходят в Эфиопии.

Г-н Текле также выразил признательность UNESCO за ее неизменное финансовое и техническое содействия усилиям Эфиопии по сохранению и защите своего национального культурного наследства. Он подчеркнул, что Эфиопия готова тесно сотрудничать с UNESCO в проектах, которые будут способствовать обеспечению устойчивого развития в стране.

Г-жа Афонсу выразила благодарность правительству Эфиопии за неизменную поддержку UNESCO и приветствовала реформы, происходящие в стране.