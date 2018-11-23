В Еврокомиссии надеются найти общий язык с правительством Италии

Рим, , 16:47 — REGNUM Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в пятницу, 23 ноября, заявил, что он считает возможным найти общий язык с правительством Италии по вопросу о проекте бюджета страны, передает информагентство Ansa.

Двери Еврокомиссии остаются открытыми, а сложный путь переговоров может быть пройден, написал Московиси в своем официальном блоге. Целью властей ЕС является не наказание властей или граждан Италии, а общее благо, добавил комиссар.

Ранее с призывами к продолжению диалога выступили также премьер-министр Италии Джузеппе Конте и вице-премьер Луиджи Ди Майо. Правительство не будет пересматривать бюджет, но постарается убедить Еврокомиссию в своей правоте.

В свою очередь, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что правительство предложит Еврокомиссии не вводить санкции в течение ближайшего года и за это время проверить, чей подход к развитию экономики был более верным.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

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