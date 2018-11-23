МИД Украины: нечего всяким Венгриям толковать украинские законы

Киев, , 17:14 — REGNUM Толковать украинские законы на территории Украины будет Киев, а не Будапешт, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 23 ноября УНИАН.

По его словам, Киев не будет обсуждать с Венгрией, как именно толковать украинские законы на украинской территории.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача вторых паспортов на Украине не является преступлением. Сийярто привел в пример Венгрию, где двойное гражданство разрешено.

Вопрос с двойным гражданством возник в связи с тем, что ранее появилось видео, где венгерский дипломат в Закарпатье раздает венгерские паспорта гражданам Украины. Киев возмутился данным событием и выслал дипломата.

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