Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:52:23 МСК

МИД Украины: нечего всяким Венгриям толковать украинские законы

Политика

Ранее МИД Венгрии уточнило, что иметь двойное гражданство на Украине – не преступление

Киев, 23 ноября 2018, 17:14 — REGNUM  Толковать украинские законы на территории Украины будет Киев, а не Будапешт, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 23 ноября УНИАН.

По его словам, Киев не будет обсуждать с Венгрией, как именно толковать украинские законы на украинской территории.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача вторых паспортов на Украине не является преступлением. Сийярто привел в пример Венгрию, где двойное гражданство разрешено.

Вопрос с двойным гражданством возник в связи с тем, что ранее появилось видео, где венгерский дипломат в Закарпатье раздает венгерские паспорта гражданам Украины. Киев возмутился данным событием и выслал дипломата.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венгрии: Двойное гражданство на Украине – не преступление

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить