В Переславле чиновники оккупировали избирательную комиссию

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:31 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области наблюдатели обнаружили перебор чиновников в составе участковой избирательной комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор движения наблюдателей «Голос» Владимир Егоров.

В составе участковой избирательной комиссии 1107 Переславля-Залесского из 10 членов с правом решающего голоса 6 — сотрудники городской администрации. Согласно п. 5 ст. 22 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа членов участковой комиссии.

«Сегодня поступил звонок о нарушениях в составе участковой избирательной комиссии 1107, о том, что в нее входят 6 муниципальных служащих. Мы проверили данную информацию, она подтвердилась. Мы уведомили ТИК Переславля о нарушении, его необходимо устранить. Со вчерашнего дня в Переславле работает группа сотрудников облизбиркома, они контролируют досрочное голосование. Завтра и послезавтра я буду в Переславле, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин.

25 ноября в Переславле-Залесском пройдут довыборы по второму избирательному округу — жители будут выбирать двух депутатов городской думы. Исход голосования имеет принципиальное значение, по его итогам большинство в думе может получить либо «Единая Россия», либо оппозиция.

Предвыборная кампания в Переславле сопровождалась скандалами и исками о снятии оппозиционных кандидатов. В итоге из предвыборной гонки выбыл справедливоросс Виталий Изместьев.

Как сообщало ранее ИА, многие работники бюджетных учреждений голосуют досрочно. По сообщениям наблюдателей, большое количество досрочников идет именно в УИК 1107. Эта ситуация уже привлекла внимание Центральной избирательной комиссии. С 22 ноября в городе работают члены облизбиркома. Голосующих досрочно стали спрашивать о причинах невозможности проголосовать 25 ноября, после чего поток досрочников резко уменьшился.

Также свой отпуск прерывает председатель Яроблизбиркома Олег Захаров, в день голосования он лично прибудет в Переславль. Довыборы в Переславле находятся на контроле Центральной избирательной комиссии после жалоб о многочисленных нарушениях в ходе досрочного голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле началось досрочное голосование на довыборах в городскую Думу