Вьетнам осудил боевые учения Тайваня у спорного архипелага Спратли

Ханой, , 17:09 — REGNUM 22 ноября на пресс-конференции заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Вьетнама Нгуен Фыонг Ча выступила с осуждением проведения Тайванем боевых учений на архипелаге Спратли и потребовала от Тайваня не допускать подобных действий в будущем, сообщает издание VNExpress.

Учения, против которых выступает вьетнамская сторона, проходят с 21 по 23 ноября на острове Биньба. Этот остров является крупнейшим из естественных островов архипелага Спратли, на суверенитет над которым претендует Вьетнам. Вьетнамская сторона считает, что ее претензии на контроль над островом обоснованы историей и международным правом. Тайвань, в свою очередь, тоже претендует на суверенитет над рядом островов архипелага.

Тайваньская сторона заявляет о том, что она заранее предупредила вьетнамское правительство о грядущих учениях. Более того, этим учениям приписывается невоенный характер.

Тем не менее, вьетнамская сторона указывает на то, что на учениях ведется стрельба из боевого оружия и настаивает на том, что подобные действия подрывают безопасность и стабильность в Южно-Китайском море.