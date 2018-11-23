СМИ Италии сообщают о возможной отставке министра по делам Европы

Рим, , 16:40 — REGNUM Министр по делам Европы Паоло Савона рассматривает возможность выхода в отставку из-за разногласий с другими министрами правительства Италии по вопросу о бюджете, передает Corriere della Sera в пятницу, 23 ноября.

В мае 2018 года именно Савона едва не стал «камнем преткновения» в процессе формирования нового правительства: победившие партии хотели назначить известного «евроскептика» министром экономики, но против выступил президент Серджо Маттарелла.

Однако теперь даже «евроскептик» Савона считает, что отношения правительства с властями ЕС носят слишком конфликтный характер, а открытое столкновения с ЕС «превышает возможности» Италии, утверждают источники издания.

Официально информация о возможной отставке Савоны не подтверждается. Вице-премьер Маттео Сальвини в пятницу заявил журналистам, что считает такое развитие событий маловероятным.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Читайте также: Битва за нацию. Евросоюз и Рим сражаются не только за Италию