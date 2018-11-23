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Глава армии Индии: Пакистан «поднял ставки», поддерживая террористов

Политика

Глава армии Индии Бипин Рават выступил с заявлением о том, что в виду продолжающейся поддержки Пакистаном трансграничного терроризма «ставки возросли»

Нью-Дели, 23 ноября 2018, 19:34 — REGNUM  Глава армии Индии Бипин Рават 22 ноября 2108 года в беседе с журналистами заявил, что Пакистан «поднял ставки» посредством своей продолжающейся поддержки трансграничной террористической деятельности. Он также сообщил о возможном проведении хирургической атаки по центрам подготовки боевиков на территории Пакистана.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Бипин Рават также напомнил о проведении аналогичной операции в 2016 году, которая стала недвусмысленным посланием руководству Пакистана.

Кроме того, в ходе беседы глава армии Индии сообщил о намеренном нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана. Целью таких боевых акций является облегчение пересечения террористами линии контроля.

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Зарубежная хроника
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