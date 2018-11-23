Индия отправила запрос США на закупку 24 боевых вертолетов

Нью-Дели, , 18:32 — REGNUM В настоящее время военно-морской флот Индии сталкивается с критической нехваткой вертолетов, при том что несколько фронтовых военных кораблей передвигаются с пустыми посадочными платформами, предназначенными для размещения боевых летательных аппаратов. Вследствие данного обстоятельства правительство страны направило в США официальный запрос на закупку 24 многофункциональных вертолетов MH-60R.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», 24 MH-60R должны заменить 16 вертолетов Sea King ASW, 15 из которых были выведены из эксплуатации еще в 1991 году, а один был утрачен в результате крушения.

Учитывая растущую конкуренцию с Россией на рынке оборонных товаров, ожидается, что США поставят несколько MH-60R в кратчайшие сроки, сняв их с площадки своего нового авианосца USS Gerald Ford.