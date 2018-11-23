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Индия и Непал создадут горячую линию для координации в сфере безопасности

Политика

Индия и Непал объявили о решении запустить горячую линию для повышения эффективности координации между двумя странами в сфере обеспечения безопасности

Нью-Дели, 23 ноября 2018, 19:23 — REGNUM  Индия и Непал приняли решение о запуске двусторонней горячей линии, которая призвана повысить эффективность координации между двумя странами в области обеспечения безопасности, а именно в вопросах борьбы с контрабандой.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», данное соглашение стало результатом встречи директора финансовой разведки Индии Деби Прасада Даша и генерального директора таможенной службы Непала Тойама Райа, которая прошла в Катманду в рамках 19 ежегодного непало-индийского диалога на уровне руководителей ведомств.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили меры улучшения пограничного регулирования, а также вопросы содействия расширению взаимной торговли.

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Зарубежная хроника
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