Индия и Непал создадут горячую линию для координации в сфере безопасности

Нью-Дели, , 19:23 — REGNUM Индия и Непал приняли решение о запуске двусторонней горячей линии, которая призвана повысить эффективность координации между двумя странами в области обеспечения безопасности, а именно в вопросах борьбы с контрабандой.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», данное соглашение стало результатом встречи директора финансовой разведки Индии Деби Прасада Даша и генерального директора таможенной службы Непала Тойама Райа, которая прошла в Катманду в рамках 19 ежегодного непало-индийского диалога на уровне руководителей ведомств.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили меры улучшения пограничного регулирования, а также вопросы содействия расширению взаимной торговли.