Пятница, 23 Ноября 2018 года
23:32:47 МСК

МИД Пакистана посоветовал индийским военным думать, прежде чем говорить

Политика

Отвечая на очередные антипакистанские заявления начальника штаба сухопутных войск Индии, официальный представитель МИД Пакистана посоветовал ему думать, прежде чем говорить

Исламабад, 23 ноября 2018, 22:56 — REGNUM  22 ноября в ходе пресс-конференции в Исламабаде официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал прореагировал на антипакистанские высказывания начальника штаба сухопутных войск Индии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мухаммад Фейсал посоветовал генералу Бипину Равату, фактическому лидеру индийских военных, «проявлять сдержанность и думать, прежде чем говорить». По словам официального представителя МИД Пакистана, воинственные заявления индийских военных в последнее время стали обычным делом.

Мухаммад Фейсал также отметил, что Пакистан сознательно придерживается сдержанной и миролюбивой внешней политики, однако, эту сдержанность «нельзя считать признаком слабости». По словам Фейсала, Пакистан выдвинул целый ряд мирных инициатив, однако Индия последовательно их отвергает. По мнению официального представителя МИД Пакистана, такой подход Индии вызван внутриполитической борьбой и подготовкой к парламентским выборам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить