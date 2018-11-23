МИД Пакистана посоветовал индийским военным думать, прежде чем говорить

Исламабад, , 22:56 — REGNUM 22 ноября в ходе пресс-конференции в Исламабаде официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал прореагировал на антипакистанские высказывания начальника штаба сухопутных войск Индии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мухаммад Фейсал посоветовал генералу Бипину Равату, фактическому лидеру индийских военных, «проявлять сдержанность и думать, прежде чем говорить». По словам официального представителя МИД Пакистана, воинственные заявления индийских военных в последнее время стали обычным делом.

Мухаммад Фейсал также отметил, что Пакистан сознательно придерживается сдержанной и миролюбивой внешней политики, однако, эту сдержанность «нельзя считать признаком слабости». По словам Фейсала, Пакистан выдвинул целый ряд мирных инициатив, однако Индия последовательно их отвергает. По мнению официального представителя МИД Пакистана, такой подход Индии вызван внутриполитической борьбой и подготовкой к парламентским выборам.