Война с террором: полмиллиона жизней, о которых США «забыли» упомянуть

Руслан Хубиев, , 17:59 — REGNUM

В чём заключается разница между «новостью» и «аналитикой»? Прежде всего в том, что новость не содержит причин и объяснений, а анализ описывает именно их. Для сравнения, появившаяся на днях информация о том, что «в сирийской провинции Идлиб боевики стали массово нарушать режим прекращения огня», а также о том, что «правительственные войска отбили в Сирии мощную атаку террористов» — это обычная новость.

А вот логическая цепочка о том, что саудиты к концу 2018 года вдвое увеличили закупки советских вооружений в Болгарии, уже анализ, поскольку объясняет, как боевикам стало хватать сил и средств на активное сопротивление и каким образом США пытаются сорвать договоренности Путина и Эрдогана в провинции Идлиб.

Приурочить подобное обострение к запуску «Турецкого потока», да еще и в зоне, которую создали лично президент России и Эрдоган, вполне в духе США, однако содержание «международной» новости это никак не проясняет. На этом принципе и строятся англосаксонские СМИ. Минимум фактов — максимум нужных комментариев.

Емкий пример такого подхода проявился в международной прессе буквально на днях. Речь идет о крайне любопытном докладе американского Университета Брауна, в котором были скрупулёзно подсчитаны цифры людских потерь. Потерь армии США, союзников и мирных граждан в «антитеррористических» операциях Америки в Ираке и Афганистане.

Любопытен он, прежде всего, тем, что мировые СМИ лишь выборочно предали его огласке. Всё как обычно свелось к перечислению западных «успехов» и полному замалчиванию факта о том, сколько в процессе было потеряно мирных жизней. Новость была переформирована так, что военные «жертвы» Америки преподнесли как вклад США на алтарь борьбы с мировым терроризмом, а потому весь мир был призван каяться за бездействие и благодарить Вашингтон.

Но как восприняло бы эти сведение мировое сообщество, если бы получило анализ в полной мере, а цифры целиком? Проверить это было бы любопытно…

«Утерянные» факты

Предположим, что весь западный мэйнстрим стал бы объективным на нынешний момент времени и привел все элементы доклада от начала и до конца. В этом случае мы бы получили совершенно иную картину, ведь в вышеупомянутом коммюнике, помимо сведений о том, что потери США в Ираке составили 4550 военнослужащих, а в Афганистане — 2401, числятся и жертвы, писать о которых мировая пресса не решилась.

Прежде всего, речь идет о частных военных компаниях и их делах. В Ираке, по данным американского доклада, было убито 3793 наемника, в Афганистане — 3937. Как видно из цифр, объем потерь ЧВК не просто сопоставим с потерями американской армии, но и отчасти превышает их. Это как следствие приводит нас к простому выводу, а именно к тому, что в том или ином приближении общее число бойцов ЧВК в Ираке и Афганистане в той или иной степени сопоставимо с общим числом личного состава официальной армии США. К тому же в сумме эти потери больше потерь СССР в Афганской войне.

А раз так, то возникает вопрос, по каким законам действуют эти люди, будучи не связанными воинским уставом? Какие нормы права ограничивают их действия, если не законодательство США? Кто может заставить их соблюсти хоть какие-то законы в совершенно чужой стране? Где гарантии, что они попросту не ровняли с землей всё, до чего могли дотянутся, особенно с учетом того, что число «зверств» англосаксонских ЧВК чрезвычайно велико? Одним словом, причины «уйти» от публикации этих цифр у прессы были.

Кроме того, и без них американские военные с жертвами «местного населения» никогда не считались. И даже в данном докладе об этом говорится весьма хорошо. Так, по приведенным данным, всего жертвами «антитеррористических» войн США стали полмиллиона человек. Точнее, от 480 000 до 507 000 людских потерь. Конкретнее, среди мирного населения, сотрудников гуманитарных миссий, гражданских лиц и журналистов, погибших в Ираке и Афганистане в ходе «прямых военных действий» с 2001 года, числится 204 575 человек и 38 480 мирных жителей соответственно.

Для сравнения, незаконно пришедшие в эти страны государства-союзники США потеряли там 1464 солдата. И это при том, что под цифрами «гражданских» потерь, в отличие от боевых, маячит сноска о «приблизительных данных».

Мировые СМИ при подаче таких цифр традиционно фокусируются на боевых потерях американских солдат, преподнося их не иначе как жертву «демократии» в защите мира и свободы, однако, по данным сухой статистики, число терактов и жертв от них в регионах, куда пришли США, лишь возрастает. А если просуммировать число военных потерь коалиции в Ираке и Афганистане, а затем сопоставить их с числом жертв от их же действий среди мирных людей, то выясниться, что на каждую гибель натовского солдата, «воюющего с террором», приходится порядка тридцати гражданских смертей. А значит, как бы кощунственно всё это не звучало, далеко не факт, что даже теракты принесли бы столько мирных потерь…

Число гражданских жертв, приведенное университетом Брауна, крайне приблизительно, ведь в список не попали люди, скончавшиеся в результате потери доступа к продовольствию, воде, медицинским учреждениям, электричеству или другой инфраструктуре, а кроме того, не указано на порядки большее число пострадавших лиц, не ушедших при этом из жизни.

Быть сторонником США, отдавая суверенитет страны в их руки, также весьма небезопасно. Проамериканские режимы, по данным доклада, потеряли убитыми свыше 109 тысяч полицейских и местных военнослужащих. То же самое касается и журналистов, число потерь которых в Ираке составило 245 человек и 54 корреспондента в Афганистане.

Конечно, по данным американской армии, во время боевых действий было уничтожено от 109 до 114 тысяч боевиков, но сколько из них в действительности были гражданскими — вопрос открытый. В особенности если учесть, что локальные операции американского спецназа и беспилотников США в Пакистане, без всякого полномасштабного вторжения, уже привели к потерям 23 тысяч человек.

Уроки истории

Действия армии — всегда окутаны завесой тайны, однако разобраться в действиях 17 американских спецслужб, со своими собственными спецтюрьмами, особыми прокурорами и новыми полномочиями (позволяющими «утверждать» начало операции уже после ее окончания), еще сложней. И тем не менее в головах множества людей по-прежнему удерживается милый образ, являющийся светочем правды, демократии, ценности жизни, норм права и человека в лице США. И только американцы, по иронии судьбы самокритично, заявляют буквально: «Америка — это бизнес и образ, а вовсе не страна».

И всякий раз, когда в вопросах «бизнеса» наступают проблемы, с американцев мгновенно слетает весь показной флёр. Первая же проблема с ресурсным ограничением привела к жесточайшей войне между Севером и Югом, и в ней вопрос о рабстве был, мягко говоря, глубоко вторичным. Лишь много позже, методами рекламы, его умело выставили на первый план. В действительности даже тогда ключевым моментом являлся аспект о запретительных таможенных тарифах, навязанный северянами южанам и разорявший последних на корню. Иначе говоря, и в первые годы существования Америки страна строилась на основе хорошей жизни для капитала, а не людей. По принципу: «правду — глубже, а пиар — наружу». Манипуляции с «военными» цифрами — всего лишь малый пример.

По сути, США не воевали лишь один период в собственной истории, и даже там причина состояла в том, что вес награбленного оказался слишком сильным. Страна надолго вовлекла себя в дележ «добра» и лишь поэтому не зарилась на «деньги» другого. Речь идет о плодородных землях, местах теплого климата, удобно расположенных залежах полезных ископаемых и прочем богатстве после геноцида бывших жителей страны. С индейцами в действительности никто и не думал мирно договариваться.

Однако стоило «прибылям» кончиться, а конкуренции вновь возрасти, как мгновенно начались и войны. Капитализму всегда нужен постоянный рост, вот только честно торговать ради него он начинает лишь в том случае, если с другой стороной нельзя говорить с помощью грубой силы. И такой пример, только один, в истории был — это СССР. Сегодня инструмент капитализма — это армии НАТО и США, а потому и места в мире для экспансии найдутся.

За свою 242-летнюю историю США развязали 209 войн и вооруженных конфликтов. А если точнее, то их развязали корпорации, руками политиков и руководящих институтов страны. Соединенные Штаты не случайно не «выигрывают» войн, победа в них — второстепенная цель. Конфликты, которые разжигает Америка, как правило, не являются важными для государства, главное, что в их процессе прибыль получает нужная сторона.

По сути дела, это специфический наднациональный бизнес, в первую очередь, для крупнейших корпораций и финансовых элит. Судите сами, ключевой тенденцией развития ВПК Америки в последние годы является чрезвычайный и стремительный монополистский рост. «Свободных» рынков стало не хватать, мир разделен за годы ранее, Россия мешает развязывать горячие конфликты, а экономической экспансии мешает Китай.

В итоге только с 1993 по 2007 годы количество генеральных военных подрядчиков в США сократилось с 37 компаний до пяти — Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin и General Dynamics. Неудивительно, что на поддержание нужного имиджа конфликтов тратиться столько сил. Зажигать войны становиться всё сложнее, а вот «теплая» война с Москвой и КНР — отличное и ёмкое решение. Война — прибыльный бизнес, и не важно, «холодной» или «горячей» она является. А бизнес лучше всех знает, что реклама — очень важна.

То же самое касается и рассматриваемого выше доклада. Он лишь малая капля в море проблемы, в то время как действительность еще более страшна. В конце концов, даже Конгресс до 2017 года не имел понятия, что более тысячи его солдат годами находились в Нигере, участвовали в боевых операциях и гибли без огласки и уведомления США. А если бы не трагический инцидент у деревни Тонго-Тонго, скрыть факт охраны этими военными месторождений в интересах третьих корпоративных лиц и вовсе было бы не затруднительно.

Иначе говоря, США сегодня — это «мускулы» транснациональных корпораций, и потому они «по должности» обязаны вести конфликты по всей Земле. Нашему обществу важно понимать этот смысл, в противном случае за милой улыбкой Штатов не удастся разглядеть звериный оскал новых крестоносцев.

Будучи построенной «бизнесом» на костях и чужих ресурсах, возвысившись благодаря махинациям и маскараду «несуществующих лиц», западная цивилизация и сегодня верна былым принципам. Все, кто имеет суверенитет и не пускает к себе внешние финансовые элиты — враги, и разница с давних времен состоит лишь в том, что груз содеянного уже велик настолько, а информационное пространство столь широко, что скрыть от мира «волчью пасть» Америки становиться чрезвычайно сложно…