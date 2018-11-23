Имран Хан: Пакистанцы эмигрируют из-за недостатков правительства

Исламабад, , 21:08 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил перед журналистами и представителями диаспоры в Малайзии. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в своем выступлении в Куала-Лумпуре Имран Хан обратил особое внимание на проблему эмиграции из страны. По мнению премьер-министра, в Пакистане достаточно возможностей для развития и процветания, но недостатки правительства и государственного управления заставляют активную часть населения эмигрировать.

Имран Хан отметил, что во второй половине XX века Пакистан был лидером региона по экономическому развитию, а принцев Малайзии направляли в университеты Пакистана для учебы. По словам премьера, у каждой страны «есть время взлетов и падения». Имран Хан выразил надежду, что, применяя опыт своего малайзийского коллеги Махатхира Мохамада, он сможет вернуть Пакистан на путь процветания. Время кризиса, по словам премьера, — это хорошая возможность для страны исправить свои ошибки.

Пакистан является одним из лидеров в Южной Азии по числу граждан, выезжающих за рубеж на временные заработки. Основные направления трудовой миграции — страны Персидского залива и Малайзия.