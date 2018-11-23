Премьер Хан предложил стратегию спасения Пакистана из «трясины долгов»

Исламабад, , 18:54 — REGNUM Выступая перед пакистанской диаспорой в Куала-Лумпуре, Малайзия, премьер-министр Пакистана Имран Хан представил план спасения страны из «долговой трясины». По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, план премьер-министра включает четыре пункта: 1. Увеличение экспорта. 2. Создание легальных каналов для денежных переводов из-за границы. 3. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 4. Борьба с отмыванием денег.

Все четыре пункта в той или иной формулировке не раз встречались в предвыборных заявлениях и выступлениях Имрана Хана, однако именно в Куала-Лумпуре отчетливо проявился акцент стратегии на внешние источники. Первые два пункта (увеличение экспорта и легальные каналы для денежных переводов), по мнению премьер-министра, в перспективе спасут страну от дефицита платежного баланса. Привлечение ПИИ должно решить проблему неразвитой инфраструктуры Пакистана, в то время как борьба с отмыванием денег должна положить конец крупномасштабной коррупции и оттоку капитала из страны.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Малайзию с официальным двухдневным визитом. В ходе поездки он встретился с недавно избранным премьером страны, 93-летним Махатхиром Мухамадом.