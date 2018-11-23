Владимирский губернатор нашел себе заместителя в администрации президента

Владимир, , 16:33 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 23 ноября назначил третьего временно исполняющего обязанности заместителя главы области. Им стал Аркадий Боцан-Харченко, который будет заниматься развитием информационного общества в регионе, сообщила пресс-служба администрации. До назначения врио замгубернатора работал в администрации президента.

Аркадий Боцан-Харченко — москвич, родился в 1984 году. В 2006 году он окончил Государственный университет гуманитарных наук при Российской академии наук по специальности «политология». За 12 лет успел поработать в министерстве иностранных дел, аппарате правительства РФ, с 2013 по 2018 год он занимал посты в администрации президента РФ.

«С приставкой «врио» он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областным законодательством порядке», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Сипягин вступил в должность губернатора Владимирской области 8 октября 2018 года. С конца октября из администрации региона уволились шесть заместителей, которые работали при бывшем главе региона Светлане Орловой. Пока на освободившиеся места назначены только три человека. Ранее врио заместителей губернатора стали бывший заместитель Нижегородского губернатора Александр Байер, который будет курировать ЖКХ, и Максим Брусенцов. 22 ноября депутаты регионального Заксобрания поддержали предложение Владимира Сипягина и сократили число заместителей с 10 до восьми.

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