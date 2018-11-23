Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал»: рекорд по числу заявок

Москва, , 16:30 — REGNUM Более полумиллиона заявок поступило на олимпиаду «Я — профессионал», что на 78% больше числа регистраций прошлого года (295 тысяч).

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В период регистрации (с 26 сентября по 22 ноября) на олимпиаду было подано 523 612 заявок. По предварительным данным, 302 929 (58%) регистраций поступило от девушек, а 220 683 (42%) от юношей. В прошлом году данное соотношение было 61% и 39% соответственно. При этом более половины регистраций приходится на студентов в возрасте от 19 до 21 года.

«Уже второй сезон подряд больше всего заявок поступает на социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады. Интересно, что двукратный рост по сравнению с прошлым годом показали IT-направления — на них пришлось более 65 тысяч регистраций», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Руководитель олимпиады уточнила, что в этом году количество IT-направлений увеличилось с трех до семи: «Бизнес-информатика», «Большие данные», «Интернет вещей и киберфизические системы», «Информационная и кибербезопасность», «Искусственный интеллект», «Программирование и информационные технологии» и «Программная инженерия».

«Рекордное количество поступивших заявок — свидетельство того, что в стране растет число молодых профессионалов, которые хотят это доказать. Олимпиада дает для этого прекрасные возможности, а расширение числа партнерских вузов в этом году — дополнительный стимул для студентов», — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Топ-10 популярных направлений олимпиады среди участников выглядит следующим образом: «Психология» (27 409), «Математика» (26 638), «Экономика» (25 086), «Менеджмент» (23 806), «Лечебное дело, Педиатрия» (20 438), «Программирование и информационные технологии» (18 764), «Юриспруденция» (18 409), «Биология» (18 177), «Управление персоналом» (16 490), а также «Реклама и связи с общественностью» (15 515).

По количеству заявок лидируют Москва (рост почти в три раза — с 46 450 до 123 840), Санкт-Петербург (рост почти в три раза — с 17 582 до 49 549), Свердловская область (с 19 177 до 22 437), Татария (с 11 876 до 14 621), Томская область (рост более чем в два раза — с 5429 до 12 839), Башкирия (с 9610 до 12 803), Красноярский край (рост в три раза — с 3922 до 12 603), Тюменская область (с 10 780 до 11 906), Ростовская область (с 8446 до 11 441) и Республика Дагестан (рост в семь раз — с 1598 до 11 341).

Следующий этап олимпиады — отборочный онлайн-этап. Он стартует 24 ноября. Ознакомиться с расписанием состязаний можно по ссылке: https://yandex.ru/profi/timetable.

25 декабря станет известно, кто из участников прошел в заключительный этап. Он состоится в феврале 2019 года в очном формате на площадках крупных вузов по всей стране. Но на этом активности для участников олимпиады не закончатся. В конце января-начале февраля пройдут зимние школы, на каждую из которых пригласят успешных участников онлайн-этапа, прошедших дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем. Они встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта. Программы школ будут максимально практико-ориентированы и позволят участникам получить информацию, которую пока не преподают в вузах.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

В 2018—2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.