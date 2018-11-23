Пакистан допустил тысячи индийских сикхов на празднование дня рождения Гуру

Исламабад, , 18:13 — REGNUM 21 ноября в пакистанский город Нанкана Сахиб (провинция Панджаб), считающийся местом рождения первого Гуру и основателя сикхизма Нана Сахиба, прибыло более 3,5 тысяч паломников из Индии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, несмотря на напряженные отношения между двумя странами, министерство иностранных дел Пакистана выпустило необходимые для паломничества визы и приветствовало индийских сикхов на территории пакистанского Панджаба. Примечательно, что в 2018 году день 549 годовщины рождения Гуру Нанака совпал с крупным мусульманским праздником, днем рождения Пророка Мухаммеда.

Официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал заявил на своей странице в социальной сети Твиттер, что Пакистан приглашает сикхов всего мира поучаствовать в праздновании Дня рождения Гуру. Мухаммад Файсал также отметил, что «Пакистан — прогрессивное, умеренное исламское государство, где глубоко почитают принципы Ислама, учившего уважать все религии задолго до появления Всеобщей декларации прав человека».