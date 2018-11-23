Япония введет скидку на покупки безналичным расчетом до Паралимпийских игр

Токио, , 18:43 — REGNUM 22 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что с целью снижения негативного эффекта от повышения потребительского налога с 8 до 10%, граждане смогут получать «поощрение» в качестве скидки на покупку товаров при использовании безналичного расчета. Скидка будет составлять 2% и 5% в течение девяти месяцев в преддверии Паралимпийских игр Токио в 2020 году.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», пакет мер, направленных на смягчение налоговых последствий, будет реализован в октябре 2019 года. Правительством отмечается, что «поощрения» будут стоит сотни миллиардов иен и уже необходимо думать, как покрывать эти издержки. Абэ также надеется, что это будет временная мера и эффект от увеличения налоговой ставки будет не столь критичным для населения.