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Япония введет скидку на покупки безналичным расчетом до Паралимпийских игр

Политика

Премьер-министр Японии представил план смягчения последствий от повышения налога, одним из которых является «поощрение» за безналичный расчет

Токио, 23 ноября 2018, 18:43 — REGNUM  22 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что с целью снижения негативного эффекта от повышения потребительского налога с 8 до 10%, граждане смогут получать «поощрение» в качестве скидки на покупку товаров при использовании безналичного расчета. Скидка будет составлять 2% и 5% в течение девяти месяцев в преддверии Паралимпийских игр Токио в 2020 году.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», пакет мер, направленных на смягчение налоговых последствий, будет реализован в октябре 2019 года. Правительством отмечается, что «поощрения» будут стоит сотни миллиардов иен и уже необходимо думать, как покрывать эти издержки. Абэ также надеется, что это будет временная мера и эффект от увеличения налоговой ставки будет не столь критичным для населения.

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Зарубежная хроника
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