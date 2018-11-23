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Министерство обороны Японии создаст систему космического наблюдения

Политика

Министерство обороны создаст систему наблюдения за космическим пространством в ведомстве Сил самообороны

Токио, 23 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  Министерство обороны Японии объявило, что в новом Руководстве по национальной обороне будет пункт о безопасности в космосе. Планируется создание Системы космической ситуационной осведомленности (SSA) и космического подразделения в рамках Сил самообороны.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», космическая система будет следить за «подозрительными» спутниками других стран, предотвращать кибератаки из космоса, а также отслеживать космический мусор от отработанных спутников и ракет.

Система SSA будет совместно управляться сухопутными и воздушными Силами самообороны. Министерство обороны уже запросило бюджет в 238 миллионов долларов США для реализации этой программы в следующем бюджетном году.

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Зарубежная хроника
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