Министерство обороны Японии создаст систему космического наблюдения

Токио, , 17:53 — REGNUM Министерство обороны Японии объявило, что в новом Руководстве по национальной обороне будет пункт о безопасности в космосе. Планируется создание Системы космической ситуационной осведомленности (SSA) и космического подразделения в рамках Сил самообороны.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», космическая система будет следить за «подозрительными» спутниками других стран, предотвращать кибератаки из космоса, а также отслеживать космический мусор от отработанных спутников и ракет.

Система SSA будет совместно управляться сухопутными и воздушными Силами самообороны. Министерство обороны уже запросило бюджет в 238 миллионов долларов США для реализации этой программы в следующем бюджетном году.