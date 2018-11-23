Жители юга Израиля получат компенсацию за ущерб от эскалации конфликта

Иерусалим, , 21:12 — REGNUM Налоговое управление Израиля представило проект выплаты компенсаций за косвенный ущерб физическим и юридическим лицам, так или иначе затронутым эскалацией конфликта на границе с сектором Газа. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Согласно плану проекта, на компенсацию могут претендовать владельцы различных предприятий, включая предприятия туристической сферы, жители, отсутствовавшие на рабочих места из-за ракетных обстрелов, а также пасечники. Кроме того, денежные выплаты получат граждане, чьи дети вынуждены были пропускать школьные занятия. В случае отмены занятий в школах большинство родителей были вынуждены брать отпуск за свой счет.

Заместитель начальника Налогового управления Мири Савьон отметила, что по мере того, как обострялась ситуация на границе с Газой, становилось все более очевидно, что возмещению должен подлежать не только прямой, но и косвенный ущерб. В ведомстве отмечают, что данный проект будет действовать до конца 2018 года. В случае сохранения нестабильной ситуации в южных районах Израиля данная программа будет продлена.