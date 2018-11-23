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Израиль будет отвечать за кибербезопасность на форуме G20 в Буэнос-Айресе

Политика

Во время проведения форума будут задействованы две израильские группы быстрого реагирования

Иерусалим, 23 ноября 2018, 19:40 — REGNUM  Израиль обеспечит киберзащиту при проведении форума G20, который состоится 30 ноября в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает израильский телеканал Arutz Sheva.

Известно, что министерство обороны Аргентины заключило сделку с Израилем на $5 млн. Окончательный пакет документов был подписан 21 сентября 2018 года. Согласно договору, во время форума для обеспечения информационной безопасности будут задействованы две израильские группы быстрого реагирования в сфере информационных технологий — CERT и CSIRT. Система обеспечения кибербезопасности делает возможным сбор и анализ информации из социальных сетей.

Стоит отметить, что несмотря на участие Израиля в проведении форума ближневосточное государство не входит в число стран-участниц G20.

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Зарубежная хроника
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