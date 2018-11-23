«Просто праЗНик»: соцсети о назначении Светланы Орловой в Счетную палату

Владимир, , 16:19 — REGNUM Назначение бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой аудитором Счетной палаты РФ вызвало бурное осуждение среди пользователей социальных сетей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди активно высказывают свое мнение под постом в Twitter главы Счетной палаты Алексея Кудрина о назначении экс-главы Владимирской области.

«Светлана Орлова была и зампредом комитета Совфеда по бюджету, она хорошо знает, как работает и с какими проблемами сталкивается исполнительная власть на местах», — сообщил Алексей Кудрин.

В ответ пользователи напомнили главе Счетной палаты об ошибках Светланы Орловой, допущенных ею в бытность губернатором.

«Орлову назначили аудитором Щётной палаты! Это ПРАЗНИК какой-то!» — написал Михаил М., припомнив ошибку, сделанную Светланой Орловой на Дне Владимира (авторские орфография и пунктуация здесь и дальше сохранены). Тогда бывший губернатор Владимирской области пропустила эту букву в поздравлении.

«С такими кадрами сделаем мощный рывок в перед», — считает Сергей С.

«Алексей, а кто вас заставляет делать очевидно глупые вещи? Вас пытают?» — задался вопросом Роман Х.

«Да вы там все уже окончательно *** (сошли с ума) и потеряли всякую связь с реальностью и проблемами. У вас одна только проблема — лишь бы от кормушки не убрали», — написал анонимный пользователь.

«Приговор счётной палате! Всё, про нее можно больше не говорить. Два сапога — пара», — считает другой.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова была губернатором Владимирской области с 2013 года по 2018 год. В сентябре 2018 года она проиграла второй тур выборов кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Эксперты отмечали, что люди голосовали не за кандидата от ЛДПР, а против Светланы Орловой, не желая допустить второго срока. 23 ноября Светлана Орлова была назначена аудитором Счетной палаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед назначил Светлану Орлову на пост аудитора Счетной палаты