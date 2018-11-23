Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:46:52 МСК

В афганской провинции Кандагар уничтожено 65 боевиков ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ. Операция по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В афганской провинции Кандагар уничтожено 65 боевиков ИГИЛ*
Александр Горбаруков © REGNUM
Террористы

Джелалабад, Афганистан, 23 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 65 сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция по уничтожению боевиков была проведена не территории уезда Дих Бала провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны было уничтожено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавших для подготовки нападения на правительственные силы.

Сообщается, что в результате операции большая часть уезда Дих Бала провинции Нангархар была зачищена от сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить