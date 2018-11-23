Италия предложит Еврокомиссии отложить санкции на год и выяснить, кто прав

Рим, , 16:08 — REGNUM Правительство Италии предложит Еврокомиссии не вводить санкции в течение ближайшего года и за это время проверить, какая из сторон предлагала более верный подход к экономике страны, заявил в пятницу, 23 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

У Италии должна быть возможность доказать свою правоту, санкции не должны быть превентивными, отметил Сальвини.

24 ноября премьер-министр Джузеппе Конте встретится с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером — по всей видимости, именно на этой встрече будет сделано данное предложение.

Читайте также: Битва за нацию. Евросоюз и Рим сражаются не только за Италию

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных дефицитных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».