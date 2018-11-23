Сеул, 23 ноября 2018, 20:17 — REGNUM Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина опустился до самой низкой отметки за все время его нахождения у власти — на данный момент 52,5% респондентов одобряют его политику. Такие данные были получены в результате опроса, проведённого Pollster Real Meter среди полутора тысяч взрослых граждан, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Мун Чжэ Ин теряет популярность уже два месяца подряд, а за прошедшую неделю число его сторонников сократилось на 1,2%. В то же время, количество респондентов, негативно оценивающих работу президента, выросло на 2,6% до 42%. Главной причиной негативной тенденции являются проблемы с экономикой страны. Рейтинг президента взлетел до рекордных 65% после сентябрьской встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако затем начал постепенно снижаться.
Рейтинг президента Южной Кореи упал до минимума
Снижение продолжается уже два месяца подряд
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