Депутат рассказал, как «пьяная Рада переписала бюджет под олигархов»

Киев, , 16:04 — REGNUM В ночь с 22 на 23 ноября в Верховной Раде депутаты распивали спиртные напитки и спали во время рассмотрения проекта госбюджета на 2019 год. Об этом 23 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил внефракционный депутат Михаил Головко.

«Дисциплины в зале никакой… Перегар в зале. Депутаты выключили телефоны, легли спать или перебрали лишнего. В конечном счете не было голосов. Была такая неприятная и нездоровая атмосфера… Кто-то спит, а кто-то пошел выпил рюмку. Человек, который работает всю ночь, он неадекватно воспринимает. Тогда легче ломать и заставлять голосовать. Это осознанная практика затягивания голосования на ночь», — рассказал Головко.

По его словам, депутаты Рады предоставили налоговые преференции украинским олигархам «в нефтяной, горнодобывающей отраслях, отменили ренту при добыче урана, экологический налог для Ахметова».

«Сегодняшний фарс не смешной, а грустный, потому что последствия для нашего общества и страны ужасны… Почему были такие баталии, потому что разные группы влияния и олигархические группы соревновались за преференции. В очередной раз обложили украинцев. За счет простого народа они обогащаются. Мы не голосовали за бюджет, потому что он антисоциальный и антинародный», — подчеркнул Головко.

Он сообщил, что ко второму чтению в проекте бюджета увеличили финансирование чиновников и госаппарата.

«Что изменилось между первым и вторым чтениями… К примеру, на аппарат Верховной Рады увеличили финансирование на 301 млн грн (10,8 млн долл.), на Государственное управление делами — на 171 млн грн (6,1 млн долл.), на секретариат Кабмина — 270 млн (9,7 млн долл.), на образовательный фонд Петра Порошенко выделил 1 млрд (36 млн долл.)», — рассказал Головко.

Депутат проинформировал, что Киев отнял деньги у местных бюджетов, учителей и врачей.

«У кого забрали деньги? Больше всего пострадало местное самоуправление. Забрали 1,3 млрд (46,8 млрд долл.) на образовательную субвенцию для местных общин. Теперь местные бюджеты опять будут вынуждены за свои средства платить зарплаты. Государство не хочет выполнять свои функции, перебрасывает их на места… Забрали 200 млн (7,2 млн долл.) с программы питьевая вода. Забрали у местных общин 3 млрд (108 млн долл.) на ремонт дорог… Он забирает деньги и заставляет, чтобы местные общины за свой счет перекрывали затраты на защищенные статьи — зарплаты учителям и врачам… Сегодня в бюджете на зарплаты врачам не хватает 7 млрд (252 млн долл.)… На армию не хватает 12 млрд (432 млн долл.)», — пояснил Головко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019 год. По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 миллиарда гривен (638 млн долл). При этом дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 миллиарда гривен (3,240 млрд долл).

Доходы госбюджета на 2019 год запланированы в сумме 1,026 триллиона гривен (36,986 млрд долл), в том числе доходы общего фонда — 928,5 миллиарда гривен (33,471 млрд долл) и доходы специального фонда — 97,6 миллиарда гривен (3,518 млрд долл).

Треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. Расходы госбюджета на 2019 год установлены в сумме 1,112 триллиона гривен (40,086 млрд долл). На оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл).

Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл) — на жилье для военных. На выплаты пенсий в следующем году предусмотрено 167,5 миллиарда гривен (6,038 млрд долл), на здравоохранение — 95,7 миллиарда гривен (3,449 млрд долл), на образование — почти 127 миллиардов гривен (4,578 млрд долл).